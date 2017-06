Man grijpt naar wapen agent

Steeds minder discotheken in Gelderland

1 juni Gelderland telt steeds minder discotheken. Waren er in 2008 nog 32 feestpaleizen, verspreid over de provincie; in 2017 zijn dat er nog maar 19. Deze ontwikkeling is overigens geheel in lijn met de landelijke trend. In het hele land zijn steeds minder discotheken te vinden.