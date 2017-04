Rolstoelbasketballers willen via crowdfunding naar finales in Spanje

Door een derde plaats bij de voorrondes van de Euro League in het Italiaanse Padova, slaagde Devedo er voor het eerst in jaren in zich weer te plaatsen voor de finalerondes van de Euro League 2. Het succes heeft echter ook zijn keerzijde. De Ermelose rolstoelbasketbalclub heeft te weinig financiële middelen om de trip naar het Spaanse Vigo te bekostigen. Daarom grijpt het clubbestuur terug op een beproefd recept: crowdfunding.

,,Vorig jaar hebben we voor de voorronde in Oostenrijk rond de 2800 euro opgehaald dankzij familie, vrienden en kennissen van de spelers. Ook het bedrijfsleven heeft wat gedoneerd'', vertelt bestuurslid en speler Patrick Adam (22).

Vliegen

Dit seizoen was er 2500 euro nodig om de voorronde in Italië te kunnen spelen en werd er 450 euro door crowdfunding opgehaald. Ruim 1900 euro werd ingezameld door giften van bedrijven en een benefietavond. Voor de trip naar Vigo is aanzienlijk meer geld nodig. De kosten worden geschat op achtduizend euro. ,,Dit komt vooral omdat we nu gaan vliegen. Twaalf uur naar Padovo rijden met de auto was nog net te doen, maar naar Vigo is het twee keer zo lang'', weet trainer en voorzitter Kees van de Bunte. ,,Vandaar dat we nu gaan vliegen, maar omdat er twaalf sportrolstoelen mee moeten, vallen de bagagekosten een stuk hoger uit.''

Facebook