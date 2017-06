Slagerij Uit de Bosch mooiste winkel, Van Schaik beste ondernemer Ermelo

Ermelo raakt geldautomaat kwijt

13 juni ABN Amro sluit de geldautomaat aan de Dr. Holtropstraat in Ermelo. Dat gebeurt per 27 juni. Volgens de bank wordt de laatste jaren steeds minder contant geld opgenomen. ,,Bewoners uit de omgeving kunnen voortaan gebruikmaken van de geldautomaat aan de Stationsstraat 26 in Ermelo,'' meldt de bank in een persbericht.