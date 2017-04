Telefoondieven ontsnappen in Ermelo

In het holst van de nacht werd er ingebroken bij de Media Télécom Telefoonwinkel aan de Stationsstraat in Ermelo. Om 00.20 uur kwam er een melding van de inbraak binnen bij de alarmcentrale. De politie, die op dat moment in de buurt was ging onmiddellijk op de melding af en was met een minuut ter plekke. Ondanks die snelle actie lukt het niet meer om de inbreker of inbrekers in de kraag te vatten.