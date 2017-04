VVD en CDA heffen het glas in Ermelo

Als enige gemeente in dit gebied hield Ermelo gisteren een uitslagenavond: burgemeester André Baars las hardop voor hoeveel stemmen per partij waren uitgebracht. Let wel: per stembureau. En daar heeft Ermelo er zo'n 15 van.

In de foyer van theater De Dialoog werd driftig meegeschreven door bezoekers (vooral raadsleden en fractievolgers). De gemeenteraadsverkiezingen bevestigden al dat Ermelo een CDA-bolwerk is. De partij kreeg indertijd 7 van de 21 zetels in de raad en mocht twee wethouders leveren. Bovendien is Baars van CDA-huize.

Bumabord

Nergens in Nederland stonden dit jaar zoveel Sybrand Buma-campagneborden in voortuinen, als in Ermelo. De eerste uitslagen gisteravond bevestigden wat iedereen al had verwacht: het CDA groeit opnieuw in het dorp. Fractievoorzitter Sarath Hamstra kan tevreden zijn. Of toch? ,,In eerste instantie was ik wat teleurgesteld over de landelijke uitslag. Ik had echt gedacht dat we nog verder zouden stijgen. Maar die cijfers moeten bij mij altijd eerst een beetje indalen; ik ben echt heel blij met het resultaat. In Ermelo strijden we met de VVD om de eerste positie.''