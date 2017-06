Waarom Ermelo hoog scoort op de misdaadmeter

VideoErmelo staat in de top 50 van meest criminele gemeenten van Nederland. Waarom slaan criminelen in dit Veluwse dorp zo vaak hun slag? ,,We moeten eindelijk eens erkennen dat we een criminaliteitsprobleem hebben.”

Volledig scherm Leo van der Velden over geweld en criminaliteit in Ermelo. De gemeente staat hoog op de ranglijst. © Ruben Schipper

Ermelo staat op plek 49 en hoort bij de onveiligste gemeenten van het land. En dat is verrassend voor een kleine, dorpse gemeente. Want de rest van de top 50 bestaat vrijwel alleen uit grote steden. Wat is er aan de hand in Ermelo?

Bendes

Vorig jaar oktober sloegen vier Amsterdammers hun slag in de telecomzaak van ondernemer Christiaan van Zaanen. Ze sloegen alle vitrines kapot en namen veel kostbare elektronica mee. ,,Wij hadden geluk, omdat een getuige het kenteken noteerde van de vluchtauto. Niet veel later kon de politie de daders aanhouden op de A28. Het bleken beroepscriminelen te zijn, die al meer dan duizend inbraken hadden gepleegd. Voor bendes uit de Randstad ligt Ermelo ideaal. Je bent er relatief snel en bent ook zo weer weg.”

Vorig jaar waren er in Ermelo 102 woninginbraken, 55 keer werd ingebroken in een winkel of bedrijf. Ter vergelijking: in Dalfsen – ook 27.000 inwoners – lagen de cijfers beduidend lager: respectievelijk 51 en 13.

155 keer werd er aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging in Ermelo. In buurgemeente Putten gebeurde dat ‘slechts’ 45 keer. ,,Een deel van dat hoge aantal bedreigingen en mishandelingen wordt inderdaad veroorzaakt door probleemjongeren van zorginstellingen zoals Groot Emaus”, vertelt SGP-fractievoorzitter Leo van der Velden, die sinds 2010 in de gemeenteraad zit. Hij is geboren en getogen in Ermelo en maakt zich zorgen over criminaliteit in zijn gemeente.

De oplossing zit volgens de SGP-politicus in twee zaken: camerabewaking en meer politie op straat. ,,Ik heb groot respect voor onze politie, maar ze zijn met te weinig. Ook moeten we cameratoezicht invoeren. Dat werkt preventief en helpt bij de opsporing.”

Geestelijke gezondheidszorg

Burgemeester André Baars (56) schrikt niet van de hoge misdaadnotering van zijn gemeente. Hij is sinds 2011 eerste burger en weet uit ervaring dat Ermelo hoog scoort op de misdaadmeter. ,,Uiteraard sta ik liever veel lager op die lijst, maar ik ken de oorzaken. We zijn de enige kleine gemeente van het land met zoveel instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en meer dan honderd vakantieparken. In de zomer hebben we ruim tienduizend mensen meer die binnen onze gemeentegrenzen verblijven. En ja, daar gebeuren ook wel eens incidenten.”