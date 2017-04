Wat zoekt toerist in Ermelo?

Welke kant moet het op met de recreatiesector in Ermelo? Daarover houdt de gemeente Ermelo op donderdag 6 april een congres. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Ermelo Buitenleven, de VVV en de VERON (Ermelose recreatieondernemers).

Het dorp heeft nog altijd een naam hoog te houden op recreatief gebied. Dankzij het bos, de heide en het water valt er genoeg te beleven. Maar van de pakweg honderd parken die Ermelo telt, is een groot deel verouderd. Ondernemers staan voor de keuze: investeren of stoppen. De gemeente Ermelo biedt begeleiding via het regionale project Vitale Vakantieparken. Zo wordt sinds een paar jaar in de hele regio nagedacht over andere opties dan recreatie, zoals tijdelijke bewoning door seizoensarbeiders of starters op de woningmarkt. Ook wordt gekeken naar nieuwe combinaties tussen bijvoorbeeld zorg en recreatie.

,,Met dit congres wil de gemeente een impuls geven aan het versterken en vernieuwen van de sector,'' meldt de gemeente in een persbericht. Volgens wethouder Esther Heutink is het toerisme een belangrijke pijler van de Ermelose economie: de recreatiesector levert ook banen op bij de horeca en detailhandel.

Ermelo meldt in het persbericht dat het congres is bedoeld voor alle Ermelose ondernemers op het gebied van de vrijetijdseconomie. Gastspreker is Olivier Oostelbos. Hij schrijft onder meer voor de RECRON en Misset Horeca over de beleving in de toeristische sector. Ook schreef hij boeken als 'Aan het werk!' en 'Klachtvriendelijkheid'. Daarnaast is ook de Gelders gedeputeerde Bea Schouten aanwezig. Net als wethouder Heutink. Ondernemers Barry van Lingen van Telstar Surfclub en Harald Droste (Droste’s boerderijlodges Twente) vertellen die avond over hoe zij naar hun branche kijken. Bovendien zijn er workshops.