Waterstoring Harderwijk en Ermelo: Duizenden huishoudens zonder water

Oude beukenhaag in Ermelo blijft toch overeind

11:58 De oude beukenhaag met vijf bomen in het plangebied Kerklaan en Postlaantje in Ermelo blijft toch overeind. Burgemeester en wethouders hebben dat in het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied laten opnemen. Het is een wens van de gemeenteraad, die eerdaags opnieuw over het plan gaat praten. Er komen ruim zestig woningen.