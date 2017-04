Wietplanten en 1,5 kilo wiet aangetroffen in kwekerij in Ermelo

Oud-Ermeloër ontdekt nieuwe schorpioen

31 maart ,,We waren in de jungle op zoek naar schorpioenen, toen ik er eentje zag die er wat anders uit zag'', vertelt dr. Arie van der Meijden. Twee jaar geleden deed hij onderzoek in Colombia, deze week krijgt hij te horen dat hij daar een nieuwe schorpioensoort ontdekt heeft. En het beestje is ook nog eens naar de oud-Ermeloër vernoemd.