Column Özcan Akyol | DENK

De kopstukken van de politieke beweging DENK werden deze week definitief ontmaskerd als bloeddorstige agressors, die zelfbenoemde tegenstanders – voornamelijk andere Kamerleden met een migratieachtergrond – op een onorthodoxe manier willen uitschakelen. Het verhaal van de internettrollen is inmiddels breed uitgemeten.

Tijdens al die ophef verscheen er op de nieuwspagina van deze krant een interview met lijsttrekker Tunahan Kuzu, die een merkwaardige uitspraak deed, maar daar verder geen verantwoording voor hoefde af te leggen. Hij verklaarde: ‘Als een asielzoeker uit Syrië hiernaartoe komt, moet die zo snel mogelijk de taal leren. Maar wie hier is geboren of al jaren woont, die hoeft niet te integreren. Die moeten we accepteren.’

Het PvdA-bloed stroomt blijkbaar nog steeds door de aderen van de DENK-leiding.

Wat een dergelijke uitspraak prachtig illustreert, is dat de nieuwe beweging helemaal geen electoraal belang heeft bij mensen met een migratieachtergrond die zich opwerken in de samenleving, waardoor ze niet meer tot de club van ‘zielige allochtonen’ kunnen worden gerekend.

De partij voor de ‘boze bruine man’ heeft zijn vizier gericht op de chronisch verongelijkten, met wie alleen valt te verbinden op basis van een gedeeld gevoel van achterstelling. Dat laatste is op papier een nobel streven, ware het niet dat burgers met een soortgelijke afkomst, maar dan met liberale inborst, zich eerder geschoffeerd dan vertegenwoordigd voelen door DENK.

Want wat beoogt Kuzu exact met de uitspraak: ‘Maar wie hier is geboren of al jaren woont, die hoeft niet te integreren?’

Hij moedigt de slachtofferrol van zijn conservatieve achterban aan. In plaats daarvan had-ie ook kunnen zeggen: ‘Jongens, sommigen van ons hebben te lang aangemodderd. We moeten nu strijden voor een inclusieve samenleving, waarbinnen iedereen zich trots Nederlander kan noemen, ondanks onze verschillende achtergronden.’

Maar dat levert natuurlijk geen stemmen op. Wat heet! De fanatieke meute die de beweging nog steeds steunt en minimaal twee zetels gaat opleveren, zal dan massaal afhaken, want verzoening is in strijd met rebellie.

En dus zitten we straks opgescheept met DENK, een beweging die mislukte integratie wil cultiveren en politiseren, enkel en alleen omdat deze tactiek politiek gewin oplevert. De bijvangst is een samenleving die verder verdeeld raakt. Blijkbaar is dat het pluche waard.