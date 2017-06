De kwetsbaarheid van draadloos kan levensgevaarlijk zijn

Tijdens de tentamens al het mobiel verkeer op school lam leggen, of gedurende een klassiek concert telefoons geen kans geven om over te gaan. Het kan met een jammer of stoorzender, maar het mag niet. Criminelen denken daar anders over. Volgens hoogleraar Frank Leferink van Universiteit Twente zijn de jammers een 'serieus toenemend risico' in een tijd waarin draadloos gewoonte wordt.

De politie had tijdens de achtervolging al een vermoeden. De portofoons deden het plotseling niet meer en ook het mobiele verkeer werd ernstig verstoord. Ze zaten achter Zwollenaar Vincent L. aan. Hij plaatste zijn gestolen BMW niet keurig aan de kant, maar scheurde aan snelheden boven de 150 kilometer per uur weg om uiteindelijk in een berm bij Wapenveld te belanden. In de BMW vond de politie de bevestiging van hun vermoeden: een jammer.

Draadloze netwerken

Het gebruik van dit soort apparaten loopt parallel aan de toename van draadloze netwerken. Indrukwekkend zag het toestel van de Zwollenaar er niet uit. Een 'melkbus' met acht pinnen of antennes. Het zend op verschillende frequenties signalen uit om alle communicatie in een straal van 30 meter grondig in de war te sturen. De zelfgefabriceerde apparaten zijn illegaal in Nederland, maar ze zijn volgens Agentschap Telecom en hoogleraar Leferink te vinden in vooral China. ,,Daar wandel je gewoon een elektronicazaak binnen en koop je ze vanaf 200 euro''. aldus Leferink.

De hoogleraar is gespecialiseerd in elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en werkt - naast Universiteit Twente - bij defensie- en elektronicaconcern Thales. De mogelijkheden voor jammers lijken eindeloos. Draadloos is kwetsbaar, klinkt het. Leferink stelt dat apparaten krachtig genoeg zijn om het C2000 communicatienetwerk van politie en hulpdiensten te verstoren. ,,Handig als je beraamt een bank te overvallen.''

Leferink weet dat jammers worden gebruikt om draadloze alarmdetectie 'compleet waardeloos' te maken, geldautomaten te forceren, de track en trace van gestolen trucks en geldtransporten uit te schakelen of zelfs om personenwagens te stelen. Een meer gesofisticeerde jammer maakt dan misbruik van slotsystemen waarbij auto's opengaan met een enkele klik op de sleutel. Dit signaal, tussen sleutel en auto, wordt dan door de jammer nagebootst.

Kardinalen

Buiten het criminele circuit werd een jammer gebruikt bij bijvoorbeeld om de verkiezing van de paus door kardinalen echt geheim te houden. De wagen van de Amerikaanse president zou een jammer hebben. Niemand die op afstand een bom kan doen laten afgaan. De Amerikaanse hotelketen Marriott gebruikte een jammer zodat gasten gebruik moesten maken van het eigen wifi-netwerk. Dat leverde het hotel een boete van 600 duizend dollar op.

Agentschap Telecom werkt samen met politie, douane en online verkoopsites, als Marktplaats, om handel in jammers tegen te gaan. In Nederland is bezit en gebruik verboden omdat ze gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. ,,Wat als iemand bij een slachtoffer staat van een hartaanval, en die wil 112 bellen maar wordt geblokkeerd door een jammer? Dat is levensgevaarlijk'', aldus woordvoerder Astrid Nijdam van Agentschap Telecom.

Basismodellen

Basismodellen, zoals degene gevonden in de gestolen BMW, zijn volgens Leferink niet moeilijk te fabriceren voor iemand met de juiste opleiding. Agentschap Telecom heeft volgens de hoogleraar de online handel wel aan banden gelegd. Het Agentschap stelt zelf dat het nauw samenwerkt met politie, douane en websites als Marktplaats.