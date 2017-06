De beroemde zonen van Liesbeth

Zoon Ewout is een populaire soapacteur in Mexico, tweelingbroer Jasper werkt in Amerika als documentaire-maker en oudste broer Maarten verdient in China de kost als vaste muzikant in een grote poptempel. Alle drie schitteren ze als model op billboards en in reclamefilmpjes. Liesbeth en Roel Rischen uit Hattem zijn de trotse ouders van dit avontuurlijke drietal. Met kerst samen zijn, hebben ze allang opgegeven.

Gek werd ik er van. Elke keer nadenken over de tijd als ik een berichtje wilde sturen naar een van de jongens. Acht uur erbij of juist niet. Wie slaapt er, wie is nu wakker en wie is de hort op? Toen Maarten ook besloot om uit Nederland weg te gaan en naar China vertrok, heb ik een wereldklok gekocht. Gewoon via internet. Hij hangt boven onze keukentafel. Met de tijd in Mexico-City, Los Angeles en Shenzhen. En natuurlijk onze eigen tijd.

We appen wat af. De een meer dan de ander. Maarten neemt ons met alles mee, deelt veel. Wat dat aangaat krijg ik nu meer van zijn leven mee dan toen hij in Utrecht zat. Jasper meldt de meest noodzakelijke dingen. Die moeten we af en toe wakker schudden. Zo van: ben je er nog? Ewout zit er een beetje tussen in. Die stuurt vooral veel foto's vanaf de set. Het is allemaal goed. Ik ben trots op de jongens. Dat ze hun droom durven na te jagen, vind ik fantastisch. Ze hebben het zelfvertrouwen om het te doen, om de stap naar het onbekende te wagen. En ze voelen de ruimte om dat te doen.

Door elkaar geschud

De plotselinge dood van onze oudste zoon Robert-Jan in 2002 heeft de andere jongens gevormd. Daarvan ben ik overtuigd. We troffen hem dood aan in zijn bed. Overleden aan een epileptische aanval tijdens de slaap. Hij was bijna achttien. Maarten, Jasper en Ewout zaten middenin hun pubertijd en ineens is hun grote broer dood. Alles wordt door elkaar geschud. Als je je kind verliest, is niets meer vanzelfsprekend. Een van de jongens zei: 'Ik ga niet wachten op wat het leven mij misschien gaat brengen. Ik ga het opzoeken'. En zo is het gegaan. Zo moest het gaan.

Ik heb geen last van het lege nest-syndroom. En ik vind het ook niet erg dat ik nog geen oma ben. Of misschien wel nooit zal worden. Dat begrijpen veel mensen niet. Ik krijg op feestjes vaak meelijwekkende blikken van generatiegenoten, zestigplussers dus. Die vinden het vooral zielig voor ons dat de jongens zo ver weg wonen en werken. Maar zo zie ik het niet. Misschien had ik er anders over gedacht als Robert-Jan niet was overleden. Maar misschien ook wel niet. Kinderen krijg je, ze bepalen een periode in je leven. Daarna vliegen ze uit, moet je ze loslaten. Ze laten gaan. En word je gedwongen om samen als man en vrouw je leven weer vorm te geven. Als het goed is, krijg je die ruimte. En wij nemen die ruimte dankbaar om ons leven volop te leven.

Niet logeren

De jongens zijn opgegroeid in een groot huis aan de Kastanjelaan, aan de rand van Hattem. Toen ze alle drie waren vertrokken, hebben we besloten het huis te verkopen. Het was mij al gelijk duidelijk dat ze niet in de weekends kwamen logeren. En waarom ook? Amsterdam is op zaterdag toch veel leuker dan Hattem. We wonen nu in een klein maar heerlijk huis aan de Grote Gracht. Prima voor ons twee. En als de jongens komen, dan huren we gewoon een huisje op de Leemkule.

Volgende week dinsdag vliegen we naar Mexico, naar Ewout. Hij speelt de hoofdrol in een comedyserie die gaat over een smoezelige maar goedaardige smokkelaar, bij de grens tussen Amerika en Mexico. Het is in rap Spaans. De serie gaat 4 mei in première in Mexico-City en natuurlijk zijn wij erbij. En mogen we over de rode loper.

In juni reizen we af naar Dublin. Op uitnodiging van een groep wetenschappers van uiteenlopende disciplines die brainstormt over de technologische ontwikkelingen en de toekomst van de wereld, heeft Maarten een artistieke vorm gegeven aan de gedachten die voortvloeien uit de sessies. Ze willen hiermee een positieve kijk op de ontwikkeling van de wereld uitdragen. Wat het gaat worden? Voor ons ook een totale verrassing. En dan staat dit najaar een reis naar China op het programma.

Zelf honkvast

Zo komen we nog eens ergens, ja. Terwijl we zelf heel honkvast zijn, we wonen al sinds 1981 in Hattem. Dat reislustige komt aan beide kanten van de familie voor. Mijn ouders verhuisden na de oorlog naar Curaçao. Mijn vader zette daar een laboratorium op. Mijn schoonvader had ook onrust en wilde telkens na een aantal jaren weer verhuizen. Roel is arts en heeft de jongens liefde voor muziek en toneel meegegeven. Ik heb altijd Frans gedoceerd, dus de talige kant komt van mij.

De jongens zijn een mooie mix van beide families, the best of both worlds.

Hier onder de trailer van de Mexicaanse tv-serie waarin Ewout Rischen de hoofdrol speelt.