Drukke tijden voor de 'spermadetective'

Fiom is voorzichtig met het gebruik van termen als 'halfbroer' of 'halfzus'. Ze spreken liever van een 'match'. ,,Verwantschap betekent niet automatisch een familieband'', zegt Cathelijn van Santvoort, teamcoördinator hulpverlening. ,,Het is voor sommigen een grote schok. Ieder donorkind heeft andere wensen, verwachtingen, achtergronden en idealen.''



Na een match voert Fiom eerst individuele gesprekken. Daarna vindt desgewenst een ontmoeting plaats. Van Santvoort: ,,Het is niet zo dat ze elkaar huilend in de armen vallen. De eerste blik is vaak: lijk ik op jou? Daarnaast vinden ze medische gegevens belangrijk. Donorkinderen zoeken vooral herkenning om de puzzel completer te maken. De tweede stap is kijken of er een klik is.''



De meeste Karbaat-kinderen hebben elkaar inmiddels ontmoet bij Fiom. Via speeddating rouleerden ze in kleine groepjes zo’n 10 minuten aan verschillende tafels. Beslis niet te snel over verder contact , adviseert Van Santvoort. ,,Deel niet gelijk je contactgegevens, denk goed na over het maken van foto’s en ga niet meteen in een whatsappgroep zitten. Na zo'n ontmoeting slaat de een rechtsaf naar het station, en anderen gaan linksaf naar het terras om nog wat te drinken. Mensen vinden het fijn als we ze een beetje afremmen.''