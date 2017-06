'Fuck you' zeggen tegen de buitenwereld, dat wil Julia

Mensen denken vaak dat Gilles de la Tourette die ziekte is van mensen die steeds vloeken of rare bewegingen maken met hun hoofd. Ze lachen erom, maken opmerkingen. Maar ze weten niet dat er nog veel meer is waar je last van hebt. En een ziekte gaat over, Gilles de la Tourette niet. Je moet ermee leren leven, maar het is elke dag een gevecht. Als het even beter gaat, weet je dat het straks weer minder is.''

Knipperen

,,Mijn ouders voelden na mijn geboorte al dat er iets mis was, dat ik niet goed in mijn vel stak, maar de diagnose werd gesteld toen ik zeven was. Ik knipperde met mijn ogen. Eerst dachten we aan een bril, maar het ging niet over. Toen we op internet keken, wisten we het zeker. Ik voldeed aan alle voorwaarden.''

,,Op school ben ik nooit gepest, maar je bent wel altijd bang dat mensen opmerkingen maken. Daar krijg je angsten van, je voelt schaamte, je voelt je toch een buitenstaander. Op de basisschool kwam er een kwartier voor de les een leraar die me vertelde wat er zou gebeuren. Dan was ik minder druk in mijn hoofd. Dat is ook wat mensen niet zien. Ze zien de tics, maar ik kan ook niet filteren, alles wat er die dag gebeurd is en wat mensen hebben gezegd tolt door mijn hoofd als ik ga slapen. Maak ik van iets kleins iets groots.''

,,Dat vloeken heeft maar een klein deel van de mensen met Gilles de la Tourette. Ik niet, maar ik maak soms wel geluidjes met mijn keel of snuif mijn neus. Dat doe je niet voor de lol, maar om de spanning in je lijf te laten ontsnappen. Mensen moeten maar eens proberen om een tijd niet met hun ogen te knipperen. Dan ga je een tinteling voelen die haast pijn doet. Dat voel ik de hele dag. Je spant steeds je spieren aan. Van je armen, je buik, je benen, je nek. Daar word je heel moe van, je krijgt spierpijn en alles gaat vastzitten. Moet je weer naar de fysiotherapeut.''

,,Je krijgt er ook angsten van. Op school durfde ik dan niet naar de wc. Bang dat je op de gang iemand tegenkomt die opmerkingen maakt. Fietsen durf ik alleen maar met mijn vader en moeder en mijn zus. Als je knippert met je ogen, fiets je zomaar tegen een auto. Ik ga drie keer per week hardlopen omdat het ontspanning geeft. Maar ook dan ben ik bang. Dat er een fietser van rechts komt die ik niet zie.''

Therapie

,,Op het speciaal onderwijs heb ik mijn vmbo-diploma gehaald. Afgelopen jaar ben ik met een mbo-opleiding begonnen, maar dat ging niet. Teveel stress en schaamte. Nu heb ik vier dagen in de week therapie in Enschede. Daar leer je omgaan met je beperkingen, hoe je ze kunt accepteren, maar ook wat je sterke punten zijn en hoe je positiever over jezelf kunt denken. Maar ik ga wel met de taxi, niet met de trein. Bij alle mensen om me heen krijg ik akelige gedachten die ik niet van me af kan zetten.''

,,Een tijdje geleden heb ik een beeld gekocht, een hand met een opgestoken middelvinger. Fuck you zeggen tegen de buitenwereld. Dat zou ik willen, dat het me niet meer boeit wat ze van me denken. Daarom heb ik ook die gedichten gemaakt. Dat ze weten hoe het zit, dat het minder in mijn hoofd zit. Op de foto's heb ik de eenzaamheid uitgebeeld die je soms voelt, de wanhoop.''

,,Ik heb gelukkig vrienden waar ik lol mee maak. Die me serieus nemen en waarbij ik lekker mezelf kan zijn. Bij wie ik kan voelen dat ik goed genoeg ben. In september wil ik naar een opleiding in Arnhem, art & design, mediavormgeving. Niet met de trein natuurlijk, maar misschien kan ik er met begeleiding gaan wonen. Ik heb er heel veel zin in. Ik vertrouw erop dat het goed komt.''

De foto's en gedichten van Julia Zijp staan op nietwatjijziet.nl. Meer informatie op tourette.nl.

