Hoe veilig is het Harderwijkse hondenbos?

Uit angst dat het hondenbos gehalveerd zou worden, startte Nelleke Kluiver eind februari online een petitie. Kluiver loopt al twintig jaar door het stuk bos tussen de Plaggenweg en de Koeweg en heeft nog nooit incidenten meegemaakt met loslopende honden en wandelaars. ,,Het is zo'n heerlijk gebied om met de honden te wandelen. We genieten ons te pletter.''

Eerder liet de gemeente weten dat het aantal incidenten in het uitlaatgebied in het Harderwijkse bos toenam. Wandelaars werden aangevallen door honden en de steeds drukkere bezochte uitlaatplek was voor de gemeente aanleiding voor onderzoek. Fred van Tol van de gemeente Harderwijk zegt nu dat er geen reden is om het losloopgebied te wijzigen. ,,We zijn op het moment bezig met een nieuw hondenboekje, waarin het huidige beleid van uitlaatroutes en hondenrennen bekeken wordt. Boswachter Roel Janssen heeft ons gevraagd om het hondenbos ook te onderzoeken, omdat er incidenten zouden zijn met honden. Maar dit is voor de gemeente niet zodanig ernstig dat er ingegrepen moet worden'', vertelt Van Tol. ,,Er gaan verhalen rond die helemaal niet waar zijn.''

Drukker

Marion Schouten loopt al bijna twee jaar dagelijks met haar viervoeter in het losloopgebied. Ze heeft in die tijd nog nooit iets meegekregen van de incidenten met wandelaars en honden. Wel merkt Schouten dat het steeds drukker begint te worden in het hondenbos. ,,Vooral in het weekend, wanneer er families met kinderen zijn", zegt ze. Schouten heeft tijdens het uitlaten van haar hond vooral last van hardlopers en mountainbikers. ,,In het weekend zijn er colonnes hardlopers in het uitlaatgebied, terwijl aan de overkant van de straat het trimbos is. Ook komt het vaak voor dat mountainbikers op de looppaden fietsen, die voor wandelaars en honden bestemd zijn.'' Schouten ziet graag dat de gemeente duidelijker vermeld dat het er om een hondenbos gaat.

Harry Klumper is bestuurslid van atletiekvereniging Athlos en loopt twee keer in de week met een groep hardlopers door het hondenbos. ,,Ik heb nog geen vervelende ervaringen gehad met loslopende honden en hier binnen de vereniging ook nog geen klachten over gehoord."

Zwijnen