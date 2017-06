Jorn slaagt pas écht als hij negens scoort

In spanning of hij zal slagen? Nee, dat zit Jorn Bootsma uit Schalkhaar geen tel. Wel of hij voor scheikunde en wiskunde een 9 als eindcijfer heeft. En een 8 voor Duits. Want dan lonkt een studie aan het prestigieuze Imperial College in Londen.

Zenuwachtig, dat is Jorn Bootsma vandaag pas op de fiets naar school. Als hij zijn cijferlijst mag ophalen. Want dat de vlag uit mag, dat is zo goed als zeker. Hij slaagt vandaag cum laude voor zijn gymnasium aan Het Vlier in Deventer, maar het enige wat hij wil weten is of hij negens heeft gehaald voor wis- en scheikunde. Zodat hij als één van de slechts vijf Nederlanders naar de prestigieuze universiteit Imperial College London kan, de nummer acht van de wereld.

Lat

De lat ligt altijd hoog bij Jorn (18) uit Schalkhaar. Want terwijl hij al die negens en tienen haalde op school, volleybalde hij ook nog op hoog niveau. Dat ging niet vanzelf. ,,Ik ben gedisciplineerd. Het was zes jaar goed plannen, dingen laten. En ook een stukje geluk dat ik makkelijk kan leren.” Onvoldoendes heeft hij de afgelopen jaren niet gehaald. Wel eens zessen en zevens, maar dan waren ze ‘ingecalculeerd’. ,,Dan wist ik dat ik een vak kon afsluiten met een zes, en zette ik daar op in. Dat wordt volgend jaar nog wel een dingetje. Dan behoor ik zeker niet meer tot de top van de klas.”

Personal statement

Hij schreef zich in voor het Imperial College, én voor Cambridge. Voor beide procedures moest hij een personal statement schrijven, aanbevelingsbrieven regelen en in de tweede ronde een toets maken en interviews afleggen in Engeland. Bij de ene universiteit kreeg hij goed nieuws, bij de andere slecht nieuws. ,,Het was een rare dag. Om 15.30 uur kreeg ik een mailtje uit Londen dat ik een plek aangeboden kreeg. Een kwartier later van Cambridge dat ik was afgewezen.”

En falen, dat doet Jorn niet vaak. ,,Het is natuurlijk belachelijk moeilijk om daar toegelaten te worden. Maar het blijft wel in mijn achterhoofd spelen. Misschien kan ik nog wel een master doen aan Cambridge, denk ik al.”

Hij staat ingeschreven voor de studie Chemistry with German; scheikunde met Duits. ,,Dat leek me leuk, als je na een dag in het lab ook een taal kunt leren.” Daarnaast schreef Jorn zich in voor Econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor de zekerheid. Want eerst moet hij zeker zijn van negens voor wiskunde en scheikunde, en een 8 voor Duits.

Lenen

Het is behoorlijk uniek dat Jorn naar Londen mag. ,,Ik weet niet hoeveel er dit jaar zijn, maar meestal zijn het ongeveer vijf Nederlanders.” En het is niet goedkoop: per jaar heeft hij 30.000 euro nodig. Dat wordt lenen van DUO.