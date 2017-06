Regionale scholen strijden bij Librije om beste vega-maaltijd

videoBruine bonen en tofu in plaats van vlees, quinoa in plaats van rijst of juist heel veel groenten in het dagelijkse menu. Wie gezond wil leven, of zelfs op topsportniveau acteert, kan zijn voedingsstoffen prima uit andere producten dan vlees halen, stelt Dennis Licht van de stichting IRun2Bfit.

Speciaal voor middelbare schoolleerlingen van de onderbouw ontwikkelden ze een educatief lesprogramma waarin gezond bewegen én gezond eten centraal staat. Eén van de onderdelen is de culinaire kookwedstrijd met het thema Viva Las Vega's. De landelijke finale was gisteren in Librije's Atelier in Zwolle voor8 kookduo's van middelbare scholen uit Elburg, Meppel, Steenwijk, Vriezenveen, Diever, Drachten, Culemborg en Heemstede.

Gezonde lijfstijl

,,Ons programma wil een bijdrage leveren aan de bewustwording rond een gezonde lijfstijl", zegt Licht. ,,'Hoe kan ik een gezonde sportmaaltijd bereiden die én lekker is én culinair verantwoord?' was de opdracht, met als uitgangspunt vegetarisch eten. Want vegetarische topsporters als Serena Williams en Novak Djokovic bewijzen dat het mogelijk is om goed te kunnen presteren met deze leefstijl."

Citroenrisotto

Het leverde verrassende inzendingen op, zoals een lemoncurd meringue, citroenrisotto van quinoa met groene asperges of een samengestelde groenteburger. ,,Dit zijn echt creatieve menu's waaraan je kunt zien dat de leerlingen onbegrensd denken." Sportdiëtiste en jurylid Anja van Geel beoordeelt de inzendingen vooral op de voedingswaarden. ,,Leuk om te zien dat ze vooral met groenten werken nu ze vanuit een vegetarisch perspectief hun menu moesten samenstellen", constateert Van Geel. Dat er met veel verschillende kleuren groenten wordt gewerkt is weer gunstig voor de voedingswaarden. ,,In iedere kleur zitten andere voedingsstoffen."

Vleesvervangers

Licht en Van Geel zijn eensgezind over vegetarisch eten als gezonde leefstijl voor topsporters. ,,Sojaproducten als tofu en tempeh en peulvruchten als bruine bonen, linzen en kikkererwten zijn prima vleesvervangers", zegt de diëtiste. Voormalig topsporter Licht (10-voudig Nederlands kampioen op verschillende disciplines in het hardlopen, Apeldoorn, 1984) weet uit eigen ervaring dat je prima met wat minder vlees toe kunt. ,,Graansoorten zoals de Ethiopische soort Tef is ijzerrijk, eiwitrijk en koolhydraatrijk. En ook in bonen zitten veel eiwitten en ijzers." Eerlijk is eerlijk, als topsporter at hij wel af en toe vlees. ,,Maar nu ik niet meer op dat niveau acteer eet ik het om de dag. Zeker met de huidige leefstijl waarin steeds meer mensen minder bewegen, kan een vegetarisch menu voldoende voor je zijn."

Norah van der Voort (13) en Deborah Sneller (13) van het Nuborgh College in Elburg:

,,Toen ik 10 jaar was wilde ik vegetarisch worden", zegt Norah. ,Ik vond het zo zielig voor de dieren. Maar het was thuis erg lastig met koken, omdat ik de enige was die geen vlees wilde eten. Nu eet ik wel weer vlees, maar koken we één à twee keer per week vegetarisch. Dat is ook beter voor het milieu." Samen met Deborah maakt ze een lemoncurd meringue en een mexicaanse bonenschotel. ,,We hebben de recepten opgezocht in kookboeken en op internet. Omdat we het best spannend vinden hebben we de hele werkwijze uitgeschreven. Wie wat doet en wanneer we met welk onderdeel moeten beginnen. Het is toch de landelijke finale hè?!"

Cécile Meeuwes (12) en Pam de Vries (12) van Stad & Esch in Meppel

,,Mijn ouders zijn vegetarisch", zegt Pam. ,,Dus ik ben ermee opgegroeid. Ik mis vlees ook niet eigenlijk."Cécile is niet per se vegetarisch. ,,Maar ik vind het wel lekker en ik kook ook één tot twee keer per week thuis. Meestal wat kleine dingen, maar soms ook het avondeten." De meiden uit Meppel maken als voorgerecht portobellopizza en als hoofdgerecht een citroenrisotto van quinoa met groene asperges. ,,Quinoa is een goede vervanger voor tarwe en gezonder dan risotto", weet Pam. ,,De groene asperges komen van kwekerij Weiland uit Zuidwlde, dus dat is een echt streekproduct."

Merel Veldhuizen (13) en Daphne Meijer (13) van RSG Tromp Meesters in Steenwijk