'Rondje door het bos? Ga ik mee!'

Harco Bergman springt op. Het vlot waarop we zitten deint ervan. ,,Kijk die paarden, net Zweden.'' Een kudde halfwilde paarden komt uit het bos tevoorschijn om te drinken uit het meer. Pa Bergman geniet, samen met zoon Bertwin. Het vlot ligt in het midden van de Kuinderplas, een meertje midden in het Kuinderbos op de grens van Flevoland en Overijssel. Zweden is ver te zoeken, maar staat voor Harco voor ongerepte natuur en een grenzeloos gevoel van vrijheid.

In dit bos (1200 hectare groot) is Bertwin geboren. Hij groeide er op en ontdekte aan de hand van zijn vader alle paadjes, elk hoekje. ,,Ik wist al heel veel over bomen, planten en dieren voordat ik naar de bosbouwschool in Apeldoorn ging.'' Want dat kon natuurlijk niet missen: Bertwin zou ook boswachter worden. ,,Ik ging altijd al liever met mijn vader het bos in dan voetballen met vriendjes.''

Nu vertrekt hij naar Vlieland, nadat hij bijna tien jaar werkte in de Oostvaardersplassen, het uitgestrekte natuurgebied in Flevoland. Op het eiland krijgt hij te maken met het wad, met graslanden en bos. Een groot verschil met het 'bosje' van pa.

Harco: ,,Ik heb ook weleens overwogen te solliciteren op een van de eilanden, maar het kwam er niet van.'' En eerlijk: nu Bertwin daar heen gaat, denkt Harco weleens van 'potverdikke'. ,,Had ik het toen misschien dan toch niet moeten doen?''

Misschien wel, maar nu is het Kuinderbos Harco's groene eiland in de zee die polderlandschap heet. Hij werkte er bijna onafgebroken sinds hij afzwaaide van militaire dienstplicht, begin jaren tachtig.

Bertwin: ,,Ik ben gelukkig nooit in dienst geweest.''

Harco: ,,Doodzonde!''

Bertwin trekt een gezicht. Gevalletje generatiekloof.

Harco: ,,Ik heb hier stagiairs die nog geen vaatwasser kunnen inpakken. Omdat hun moeder dat altijd doet.''

Leer je dat in dienst dan?

Harco: ,,Nee, maar je leert er wel luisteren. Thuis kun je een grote bek hebben. Daar niet.''

Binnen Staatsbosbeheer staat Harco Bergman bekend als de creatieve boswachter die overal mogelijkheden ziet, dingen in beweging krijgt en niet bang is voor verandering. Het vlot in het midden van het meer is een van de vele voorbeelden. Je kan er op kamperen. Een luikje verbergt de 'koelkast': een wasmachinetrommel in het water onder het vlot. ,,Voor een koud biertje'', zegt Harco.

Bertwin, is je achternaam een voordeel of een nadeel?

Bertwin: ,,Overal waar ik kom binnen Staatsbosbeheer en mijn achternaam noem, reageren ze positief. Het staat voor een bepaalde mentaliteit en voor hard werken, dingen verzinnen. Maar ik heb niet het gevoel dat ik hoef waar te maken dat ik zijn zoon ben. Ik heb net afscheid genomen van collega's in de Oostvaardersplassen. Ik krijg mooie reacties, ook van buiten de organisatie. Een mooi schilderij van collega's, een berichtje van de burgemeester van Lelystad, die me veel plezier wenst in het Hoge Noorden.''

Harco: ,,Dat dankt hij aan zichzelf. Een teken dat hij zijn eigen sporen heeft verdiend.''

Er komt een dag, Harco, dat ze tegen jou zeggen: jij bent toch de vader van Bertwin?

Lachend: ,,Ik hoop het. Dat betekent dat hij het goed blijft doen.''

Wat is zijn sterke kant?

,,Bertwin kan luisteren. Hij is een jonge vent die weet wat hij wil, maar hij is niet eigenwijs. Ik kan ook wel luisteren, maar ik kan me niet herinneren dat ik op die leeftijd de dingen aanpakte die hij heeft aangepakt. Hij heeft de kar getrokken bij de inrichting van Oostvaardersveld.''

Dat gebied wordt wel de 'etalage van de Oostvaardersplassen' genoemd. ,,Dat heeft hij op eigen kracht gedaan. Ik dacht toen nog: ik hoop dat hij niet verzuipt. Maar hij is recht overeind gebleven. Ja, dan ben ik trots.''

Dat laat je hem ook weten?

,,Ja, dat soort dingen delen we zeker. Ik krijg ook weleens complimenten van hem, hoor. Mooi gedaan, dat soort dingen appt hij me dan. Met een duimpje.''

Bertwin: ,,Nee, meestal met een gespierde arm, spierballen.''

Collega's, de enige vader en zoon die in het boswachtersuniform van Staatsbosbeheer rondlopen. Dat moet een bijz.... Bertwin onderbreekt de vraag die nog moet komen. ,,Je vergeet wat. We zijn ook beste vrienden. We gaan nog steeds samen op pad, net als vroeger. Als ik op zaterdag vrij ben, app ik hem: hé pa, wat ga je doen vandaag? Rondje door het bos? Ga ik mee!''

Harco: ,,Sinds een aantal jaren is hij ook opsporingsambtenaar, net als ik. Bertwin had laatst wat lui staande gehouden die met een brommer in het bos crossten. Ik ging er snel heen. Ze wilden hun namen niet geven. We hebben het samen opgelost. Prettig als je elkaar zo goed kent op zo'n moment. Je stoot elkaar even aan en je weet precies wat de ander bedoelt.''

Verschil is er ook. Bertwin is van een jongere generatie. Bertwin: ,,Pa stuurt nog altijd persberichten rond. Ik niet. Ik zet wat ik wil melden op Twitter of op mijn weblog. Dan bellen de media vanzelf wel.''

Zo ging dat ook met de Franse stropers die op ganzenkuikens joegen in de Oostvaardersplassen. Bertwin joeg vervolgens op hen en pakte ze. Het nieuws - onder meer in de Stentor - kreeg landelijk aandacht. Harco twittert wel, maar vooral omdat het moet.

Bertwin: ,,En in bomen klimmen doen we allebei, bijvoorbeeld om vogels te ringen. Maar ik gebruik een touw om af te dalen. Dat scheelt de helft aan energie. Hij klimt altijd weer naar beneden. Ik roep al jaren dat het anders kan, maar hij is eigenwijs.''

Harco, grijnzend: ,,Kan zijn. Maar zo heb ik het geleerd.''

Bertwin, wat is het belangrijkste wat je van je vader hebt geleerd? Langer dan tien seconden nadenken is lullig.

Bertwin lacht. ,,Eh... Ik denk vooral: jezelf blijven. Doen waar je je goed bij voelt. Dat is de basis. Vernieuwend zijn, dat ook. Mijn vader zegt altijd: je moet geen beren op de weg zien. Er zijn altijd wel honderd redenen om iets niet te doen. Ga ervoor. Niet lullen maar poetsen. Daar is hij altijd een groot voorbeeld in geweest.''

Wat heeft pa Bergman van zijn zoon geleerd?

Bertwin: ,,Langer dan tien seconden nadenken is lullig he!''

Harco: ,,Ik ben ouder, ik mag langer nadenken. Tja... Ik denk voor zijn energie, de passie die hij voor het werk heeft, voor de dingen die hij al in zijn leven heeft gedaan. Ik werk veel met jonge mensen, je ziet dat ze vaak onzeker zijn. Dat is jammer, het remt je in de dingen die je wilt doen.''

De tijden van samen spontaan even een 'rondje bos doen' zijn binnenkort voorbij. Bertwin vertrekt over een paar dagen naar Vlieland. Met alleen een veerdienst als verbinding met het vaste land. Het is het einde van de zaterdagmiddaggezelligheid tussen pa en zoon in het Kuinderbos.

Bertwin: ,,Het zullen eerder weekendjes zijn. Ook leuk.''

Hij heeft op het eiland een eigen boswachterswoning. Harco: ,,Ik heb vorige week de gastenkamer geverfd.''

De verhuiswagen moet van Kraggenburg, waar Bertwin sinds een half jaar een antikraakboerderij bewoont, eerst langs zijn ouderlijk huis in het Kuinderbos. Zoonlief heeft er nog genoeg spullen liggen.

Harco: ,,Ja, het voelt alsof hij nu definitief het nest verlaat.''

Harco zal niet meer verkassen, hij is geworteld in het Kuinderbos. Nou ja, nog één keer dan. Maar dat zal de allerlaatste zijn. ,,Na mijn crematie wil ik uitgestrooid worden. Hier in het bos.'' Waar? De oudste van de twee boswachters wijst, vanaf het vlot naar de rand van het meer. ,,Daar, op die heuvel.''

Het is de plek met het mooiste uitzicht. Net Zweden.

Bertwin kijkt Harco aan. ,,Dat mag van mij nog heel lang duren.''