Vogelaars broeden op raadsel nestkast 39

Het was een komen en gaan in nestkast 39 op de Raalter speel- en recreatieboerderij de Flierefluiter. In anderhalve maand werden in deze kraamkamer eitjes gelegd door achtereenvolgens een holenduif, een kerkuil en een mandarijneend. Deze exoot zit er nog te broeden en verwacht komende zaterdag het eerste kuikentje. De vraag blijft: waar zijn de eitjes van de andere vogels gebleven?

De merkwaardige serie kraakacties van verschillende vogels vormt voer voor ornithologen. ,,Een bijzondere opeenvolging van bewoners'', bevestigt Albert de Jong, projectleider communicatie & monitoring van Sovon.

Wisselende namen

Deze club heeft zelf een merkwaardige vogelvlucht van wisselende namen achter de rug. Begonnen als de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON), later herdoopt in Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland. ,,Sindsdien is de term zodanig ingeburgerd geraakt dat we tegenwoordig spreken van Sovon (let op de schrijfwijze met kleine letters) of Sovon Vogelonderzoek Nederland'', meldt de vereniging, die de stand van vogels bijhoudt en zo de wetenschappelijke basis biedt voor natuurbeleid en -beheer.

Vogeltellers

Evenals zijn dorpsgenoot Anton Eektimmerman behoort Gerard Broekgerrits tot de 10.153 vogeltellers die vrijwillig voor Sovon actief zijn. Broekgerrits, tevens oprichter van de Raalter vereniging Holenbroeders Onder Vogels (HOV), raakte bij nestkast 39 de tel bijkans kwijt. ,,We konden aan braakballen en een dode muis zien dat ze oorspronkelijk bezet was door één of twee kerkuilen'', rapporteerde de waarnemer. ,,Op 4 april lagen er twee eieren van een holenduif in.''

Broekgerrits kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij op 2 mei het dak van nestkast 39 lichtte. Hij nam naast de twee kleintjes vijf grote eieren waar en een aangevreten muis bovendien. ,,Vermoedelijk hebben kerkuilen de nestkast overgenomen'', rapporteerde hij.

Mandarijneend

De situatie begon twee weken later pas echt complex te worden. Broekgerrits werd eerst opgeschrikt door een mandarijneend die het nest verliet, en telde vervolgens vijf eieren van deze sierwatervogel naast de vijf eieren van de kerkuil. De twee eitjes van de holenduif waren voor de samenleving verloren gegaan. Op 19 mei zat de mandarijneend louter nog te broeden op eigen eieren, negen in getal. Ook de vijf eitjes van de kerkuil waren van de nestkastbodem verdwenen.

Het raadsel van de verdwenen eitjes is ook voor Albert de Jong onoplosbaar. ,,Het is een interessant geval'', beaamt de expert van Sovon. ,,Mogelijk heeft een steenmartertje ze opgegeten. Het kan ook dat een steenuil of mandarijneend eitjes uit de nestkast heeft gewerkt. Maar elk bewijs voor deze vermoedens ontbreekt. We missen stukjes van de puzzel.''

Webcam in nestkast 39