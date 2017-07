Zomerfoto 2017 van start!

Ook meedoen? Stuur je leukste, gekste, mooiste zomerfoto in. Dat kan tot en met 24 augustus. Wie weet haalt een van jouw foto's de krant. Want zeven weken lang verschijnt er op vier dagen per week een pagina vol zomerfoto's in het Zon & Zomerkatern van de krant! Dinsdag 11 juli is de eerste pagina met zomerfoto's en op zaterdag 25 augustus de laatste. Daar kan ook een zomerfoto van jou op staan.