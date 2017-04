'Buitengewoon schoon' op Albert Schweitzerschool

SP in Noordoostpolder organiseert poll over Stadshart

3 april De SP in Noordoostpolder vindt dat de inwoners het laatste woord moeten hebben over de toekomstige inrichting van het stadshart van Emmeloord. In een stadscafé op 8 april (Lange Nering 38, 14.00 uur tot 19.00 uur) toont de gemeente aan de inwoners drie uitgewerkte plannen.