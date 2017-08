Ken je 'm nog? Máxima droeg vandaag dezelfde outfit als tijdens Koningsdag in Zwolle

Graanoogst Flevoland veroorzaakt piek op piek voor graanverwerker in Kampen

12:18 De graanoogst in Flevoland is in volle gang. Dus beleeft verwerker Graansloot in Kampen een 'piek bovenop de piek', weet bedrijfsleider Bert Last. ,,In ruim een maand tijd krijgen we 130.000 ton graan binnen."