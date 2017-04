Komt er een achtste landschapskunstwerk in Flevoland?

Pakweg drie maanden nadat de Flevolandse Statenfractie van de ChristenUnie een stokje probeerde te steken voor een achtste landschapskunstwerk in de provincie, ligt er toch een ruw plan voor de nieuwste loot aan de landart-boom. Ergens in de gemeente Dronten.

Provinciale Staten wordt gevraagd op 10 mei tijdens de besluitvorming over de Perspectiefnota drie ton beschikbaar te stellen voor dit kunstwerk in de openbare ruimte.

Het idee van de provincie en de gemeente Dronten is om samen op te trekken en in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet in 2018 dit kunstwerk te realiseren. Daarmee zal Dronten de vijfde gemeente in de provincie worden met een landschapskunstwerk. Alleen Urk moet het nog zonder stellen.

Iconisch

Veel is er nog niet bekend over de plannen voor het achtste landschapskunstwerk van Flevoland. Meer dan dat beide overheidspartijen de ambitie hebben voor een 'iconisch kunstwerk dat ook internationaal aansprekend is' laat de woordvoerder van de provincie nog niet los. Dat komt mede doordat de gemeente Dronten en de provincie pas verder kunnen met de plannen als Provinciale Staten het geld beschikbaar hebben gesteld.

Landart

Pier+Horizon, het jongste landschapskunstwerk van Flevoland is vorig jaar onthuld in Kraggenburg. Het eerste landart-project van Flevoland is het Observatorium van Robert Morris tussen Lelystad en Swifterbant. Morris ontwierp het Observatorium oorspronkelijk voor de spraakmakende openluchttentoonstelling Sonsbeek buiten de perken in 1971. In 1977 kwam het naar zijn huidige locatie.