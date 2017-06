Koningspaar bezoekt Flevoland

Windpark

De koning en koningin gaan vervolgens naar het Windpark Noordoostpolder. Dit is één van de grootste windparken van Nederland met molens op het land én in het water (IJsselmeer). Het park is een lokaal initiatief van 100 agrarische families en energieleverancier Innogy. Het windpark omvat 86 windturbines die gezamenlijk 1,4 miljard kWh elektriciteit produceren.

Nagele

Aansluitend wordt het dorp Nagele bezocht. Het dorp is in de jaren vijftig ontworpen op de tekentafel door architecten als Rietveld, Van Eyck en Van Eesteren. Om de unieke architectuur van het dorp te behouden is een plan van aanpak gemaakt door en met bewoners en ondernemers uit Nagele, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Het koninklijk paar maakt een wandeling door het dorp.

Meerpaal

In Dronten wordt de fabriek van de Van Staay Food Group bezocht. In dit bedrijf wordt verticale slateelt toegepast: in afgesloten ruimten wordt op 7 lagen onder elkaar sla geteeld onder ledverlichting. Deze innovatieve methode is ontwikkeld in samenwerking met Philips, Rijk Zwaan, HAS in Den Bosch, Wageningen Universiteit en de Aeres hogeschool. Het streekbezoek wordt afgesloten met een bezoek aan De Meerpaal. Het gebouw, ontworpen door architect Van Klingeren, werd 50 jaar geleden door koningin Juliana geopend.