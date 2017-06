‘Obstacle running heeft een ruig imago, maar is eigenlijk best veilig’

,,Een tragisch ongeval, daar schik je van’’, zo reageert Andre Skwortsow van Mudmasters. Toch zullen er geen aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen worden tijdens de tweedaagse obstacle run, die plaats zal vinden op 23 en 24 september in Biddinghuizen. ,,Veiligheid is altijd prioriteit voor ons geweest. We hebben goede veiligheidsplannen, die vaak worden besproken en geëvalueerd. Er is voor ons dan ook geen reden om nu iets te veranderen. Maar zo’n tragisch ongeluk houd je natuurlijk wel weer even scherp.’’

Ook tijdens de survivalrun Thor in Zwolle worden er geen extra maatregelen genomen, vertelt organisator Eric van den Ham. ,,Wij hanteren de regels van de survivalrunbond. Ieder parcours wordt opgebouwd en gekeurd door professionele parcoursbouwers. We vinden het daarom niet nodig nu iets aan te passen.’’

Volgens Skortsow en Van der Ham is het over het algemeen goed gesteld met de veiligheid tijdens obstacle runs. Van der Ham: ,,Dit ongeluk is natuurlijk ontzettend treurig. Maar er kan altijd wel wat gebeuren. Als je bekijkt hoeveel obstacle runs er zijn in Nederland, vallen er in vergelijking met andere sportwedstrijden nauwelijks gewonden.’’

Quote Een goeie hindernis moet idiotproof zijn Andre Skwortsow

Skwortsow beaamt dit. ,,Obstacle runs hebben een ruig imago, maar dat valt eigenlijk wel mee. Aan de evenementen die wij organiseren doen vaak wel 15.000 mensen mee. Op dat aantal zijn er misschien 1 of 2 mensen die wat breken, of een schouder die uit de kom schiet. Dat is statistisch gezien heel weinig, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een marathon.’’

Veiligheid

Wat kun je zelf doen om zo veilig mogelijk een obstacle run te rennen? Skwortsow: ,,Luister goed naar de aanwijzingen van het personeel. Een goeie hindernis moet idiotproof zijn, maar zo niet, dan moet er goed personeel bij zijn. Er daar moeten mensen dan ook naar luisteren.’’ Van den Ham is van mening dat deelnemers goed getraind aan de start moeten verschijnen. ,,Als je goed getraind hebt, dan ben je behendiger en schrik je niet zo snel. Als er dan bijvoorbeeld iemand op je hand gaat staan, weet je dat je niet gelijk moet loslaten.’’