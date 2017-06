Op mooie dagen geen plek meer bij Bremerbaai

De auto in de berm parkeren, wordt de bezoeker onmogelijk gemaakt. Hier zijn hekjes geplaatst. ,,Mensen worden nu doorverwezen naar andere plekken en kunnen niet genieten van dit mooie strand. Dat kan niet de bedoeling zijn'', zei Brenda Berghorst (CDA) donderdag in de raadsvergadering. Ze vroeg of het parkeerprobleem kan worden opgelost.

Niet in de Bremerbaai zelf, zei wethouder Dirk Minne Vis. Dit is tevens een waterwingebied van Vitens, 'en daar zijn ze zuinig op'. Vandaar de hekjes in de bermen. De auto neerzetten aan de andere kant van de weg gaat ook niet. Dit is een 'hoogwaardig' terrein van Staatsbosbeheer. Toch is er een oplossing in beeld. De uitbaters van het nabijgelegen Aqua Centrum Bremerbergse Hoek en Flevonice (een paar kilometer verder weg) zijn bereid hun parkeerterrein te openen voor strandgasten, om ze met een treintje heen en weer te rijden. Staat wel tegenover dat je betaald moet parkeren. Inwoners van Biddinghuizen kunnen overigens net zo goed de fiets pakken, zei Minne Vis. ,,Dan vervuil je niks.'' Bremerbaai is vorig jaar geopend en bestaat onder meer uit 300 meter strand, een pier met aanlegsteiger en een speeleiland.