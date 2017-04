PVV wil meepraten in Flevoland

De PVV wil volgend jaar in alle Flevolandse gemeenten meedoen aan de verkiezingen. Almere is al zeker, hier zit de PVV al in de raad. ,,Ook voor Lelystad, Dronten en Urk ziet het er goed uit'', zegt Chris Jansen van PVV Flevoland.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bevestigt nog eens dat de PVV sterk is in Flevoland, stelt Jansen, voorzitter van de Statenfractie. In Lelystad is de PVV de tweede partij, in Dronten en de Noordoostpolder de derde, op Urk de vierde.



Goede hoop

Jansen: ,,In alle gemeenten hebben we meer stemmen gekregen.'' Achter de schermen wordt al langer gewerkt aan een plan om, naast Almere, ook in de andere Flevolandse raden voet aan de grond te krijgen. Na een landelijke oproep wil de PVV per gemeente kandidaten klaarstomen voor het raadslidmaatschap. Dat hangt niet alleen af van het aantal mensen dat zich aanmeldt, maar ook van hun kwaliteiten, zegt Jansen. ,,Ze moeten er natuurlijk wel geschikt voor zijn.'' Hij heeft goede hoop dat de PVV in Lelystad, Dronten en op Urk gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. ,,Voor de Noordoostpolder en Zeewolde doen we een extra oproep. Hier kunnen we nog goede mensen gebruiken.''

