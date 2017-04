Snackcijfers: traditionele snackbar is ouderwets, biologische frietzaak is in

Het aantal snackbars in Nederland stabiliseert. Daalde ruim tien jaar geleden het aantal snackbars met 3,5 procent, afgelopen vijf jaar was dat slechts 0,8 procent. Daarnaast worden cafetaria's steeds hipper. Verse friet is trendy!

Weet je nog: op zaterdagavond een patatje oorlog met een frikandel speciaal? Die tijd is voorbij. Nederlanders gaan lang niet meer zo vaak naar de snackbar als vroeger. Tussen 2007 en 2011 nam het aantal horecazaken met ongezonde snacks met 3,5 procent af. Maar, in de afgelopen vijf jaar was de daling slecht 0,8 procent. Dat meldt horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners op basis van cijfers van Horeca DNA, een databank vol cijfers over de sector.

Snackbardichtheid

Het bedrijf bracht de provincie's en de 22 steden met het grootste snackbaraanbod in kaart. Ruim dertig procent van het aantal snackbars vind je hier. Een van die steden is Apeldoorn. Opvallend in deze stad: het aantal snackbars per tienduizend inwoners bleef afgelopen jaren ongeveer gelijk. Toch zijn Apeldoorners niet de grootste smulpapen van Nederland. Die wonen in Venlo, Heerlen en Sittard-Geleen. Limburg is daarmee de provincie met de hoogste snackbardichtheid.

In Flevoland vind je de minste snackbars. Volgens Van Spronsen is de provincie wel bezig met een opmars. In Almere openden vijf snackbars in de afgelopen vijf jaar. Ondanks die groei, is in Flevoland nog steeds de laagste snackbardichtheid: 1,9 cafetaria's per tienduizend inwoners.

Verse friet

In de snackbarsector is een opvallende ontwikkeling gaande, meldt het horeca-adviesbureau. Biologische frietzaken zijn in opkomst. 'Verse friet is hip en trendy', was de conclusie van de AD friettest 2015. Roderick Heijning en Siem van Bruggen wonnen destijds met hun Dapp Frietwinkel in Utrecht de eerste prijs. De DAPP frietwinkel opende begin dit jaar ook haar deuren in Zwolle. Vorig jaar won de Ermelose Frietzaak de AD friettest. Ook daar vind je alleen verse friet.