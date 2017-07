Thiemen (8) mag in alle attracties van Gelderland

Filmpjes

Gedurende vier zaterdagen in juli gaan de jongens gewapend met een camera allerlei pretparken, musea en natuurgebieden in. Zo nemen ze een kijkje achter de schermen in Burgers' Zoo, bezoeken ze het oude Slot Loevestein en gaan ze op safari door De Hoge Veluwe. De avonturen van de jongens worden vastgelegd in acht filmpjes, die te zien zijn op de website van Gelderse streken en social media.

Toen Thiemen hoorde van het Groot Gelders Avontuur, wist hij het zeker: hij was de geschikte kandidaat. ,,Ik ga heel graag op avontuur", vertelt hij. ,,Als ik mijn hond uitlaat, probeer ik altijd iets nieuws te ontdekken. Als er water is, ga ik bij het water kijken of er vissen schelpen zijn. En als er schelpen zijn, maak ik ze open. Want misschien zit er wel een parel in. Om gekozen te worden, moest ik een filmpje insturen van mezelf en ik maakte een video waarin ik met een salto in het water sprong. Toen ik hoorde dat ik was gekozen voor het avontuur, was ik heel blij. Nu mag ik naar allemaal leuke parken toe."