Antonia terug op het trainingsveld bij Go Ahead Eagles

Duits: "Het is geen schande defensief te spelen"

3 april Sander Duits voelde de voorbije week een frisse wind bij Go Ahead Eagles. Na de verrassende zege bij FC Twente liet de aanvoerder zijn licht schijnen op het nieuwe strijdplan, het effect van de trainerswissel, het drukke programma en zijn eigen toekomst. ,,Het is geen schande verdedigend te spelen,” is zijn conclusie.