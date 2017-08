Balende Langedijk blijft azen op eredivisie

De teleurstellende nederlaag tegen Excelsior (0-2) is een domper voor Pieter Langedijk, de nieuwe aanvaller van Go Ahead Eagles. Toch breekt het de torenhoge ambities van de 23-jarige Zuid-Hollander niet af.

,,Ik werd een beetje gek in mijn hoofd.’’ Pieter Langedijk is een makkelijke prater, niet bang voor een conflict en steeds op zoek naar sportief succes. De aanvaller van Go Ahead Eagles lacht om zijn eigen woorden. Heel even maar, want de ondertoon is serieus. Langedijk is deze zomer naar Go Ahead Eagles gekomen om doelpunten te maken en doet dat nog veel te weinig. Vindt vooral Langedijk zelf. Na vier oefenduels staat de teller op één en dat is beneden de stand van de man die met GA Eagles volgend jaar wil pronken in de eredivisie.

Voetbalwalhalla

Een ambitieus streven, weet de Zuid-Hollander na de teleurstellende 0-2 nederlaag van zaterdag tegen Excelsior. De formatie van trainer Leon Vlemmings dwingt amper kansen af en Go Ahead toont - opnieuw - dat defensieve versterkingen noodzakelijk zijn in de jacht op promotie naar het Nederlandse voetbalwalhalla. ,,Dit was niet goed’’, aldus Langedijk. ,,Wij hadden ons heel veel voorgesteld van deze wedstrijd en dan spelen we zó… Een domper.’’

Imponerend

Zeker voor de linkerflankspeler die aast op doelpunten en de lat hoog legt voor zichzelf en GA Eagles. ,,Ik ben hier gekomen om te promoveren. Simpel. Deze club ademt voetbal, het stadion is imponerend. Ik speelde vorig jaar met RKC nog in de Adelaarshorst en we verloren met 1-0. Ik zei na die wedstrijd tegen mijn vader dat het me geweldig leek om hier ooit te spelen. Het publiek, er zijn nu al zesduidend seizoenkaarten verkocht, dat de ploeg kan opzwepen tot grootse daden… Als tegenstander ben je onder de indruk. Ik geloof erin dat we kunnen promoveren. Thuis alles winnen, uit tachtig procent van de potjes en we zijn kampioen.’’

Het klinkt eenvoudig uit de mond van Langedijk, die anderhalf jaar lang excelleerde bij RKC Waalwijk. Dertien assists, 27 doelpunten. Cijfers waarvan veel aanvallers alleen maar kunnen dromen. ,,Dat moet ik bij Go Ahead dus ook kunnen. Deze club is verder dan RKC en behoort tot de top van de Jupiler League.’’

Scoringssdrift

Tijdens de voorbereiding in Deventer verloopt de scoringsdrift van Langedijk minder soepel. Tegen Terwolde (0-13) en Voorwaarts (0-6) zat een doelpunt er niet in, de slotfase tegen het Sallands streekelftal (2-8) was hem wel goed gezind. ,,Het werd een dingetje’’ erkent Langedijk. ,,Kort voor dat doelpunt strandde ik oog-in-oog met de keeper. Ik werd gek in mijn hoofd, het werd bijna een obsessie. Ik ben nieuw bij Go Ahead en wil laten zien wat ik kan. Dan is het zuur dat het niet lukt, al scoorde ik bij RKC in de voorbereiding ook maar een keertje vorig jaar. Toen kwam het uiteindelijk ook goed….’’