Beloften Go Ahead draaien PEC Zwolle een loer

DEVENTER – Jong Go Ahead Eagles was maandagavond in de mini IJsselderby met 2-1 te sterk voor Jong PEC Zwolle. In de strijd om de tweede plaats in de reservecompetitie B – achter kampioen NEC – was het een pijnlijk verlies voor de Zwolse formatie, dat Leon de Kogel in de slotminuut zag scoren voor de Deventer ploeg.

In de eerste helft waren beide ploegen aardig aan elkaar gewaagd. Voor Go Ahead Eagles was Givan Werkhoven tot twee keer toe dicht bij een treffer, maar de Zwolse goalie Mike Hauptmeijer hield zijn ploeg overeind. De beste kansen waren echter voor PEC Zwolle, dat met Ted van de Pavert, Wouter Marinus, Josef Kvida, Philippe Sandler, Erik Israelsson, Hachim Mastour en Anass Achahbar een contingent spelers uit de eerste selectie kon opstellen.

De AC Milan-huurling Mastour schoot net als Achahbar in kansrijke positie naast. De van Feyenoorrd gekomen spits was kort voor de pauze alsnog dichtbij de 1-0, maar strandde op de Deventer doelman Erik Cummins. Marinus kreeg de kans op een rebound, maar produceerde slechts een slap rollertje.

Tweede bedrijf

Kort na de thee leek GA Eagles op 1-0 te komen, maar opnieuw was Hauptmeijer de reddende engel voor PEC. Ludcinio Marengo wist oog-in-oog met de Zwolse keeper niet te scoren, waarna de rebound van Leon de Kogel over zeilde. Het was uitstel van executie voor PEC, want in de 49ste minuut was Norichio Nieveld scherp bij een Deventer hoekschop en tekende voor 1-0.

GA Eagles bleef lange tijd de betere ploeg, zonder echt gevaarlijk te worden. Dat was PEC Zwolle na zeventig minuten wel. Nadat Milo Witteveen nog over had geschoten, was het Anass Achahbar die de 1-1 op de borden bracht. Een prima actie van invaller én Paris Saint Germain-huurling Gustavo Hebling – hij schudde twee GA Eagles-spelers af – gevolgd door uitstekende voorzet waren voldoende voor de Zwolse gelijkmaker.

Het duel was daarna volledig in evenwicht zonder dat er echt grote kansen te bewonderen waren. De beide trainers, Marco Koorman en Gert-Peter de Gunst, wisselden volop. De Zweedse winteraankoop van PEC Zwolle, Erik Israelsson, was dichtbij een doelpunt, maar zag keeper Cummins redding brengen. Pas in de slotfase wist GA Eagles nog een bescheiden offensiefje te ontketenen, dat in de slotminuut de winnende treffer opleverde van Leon de Kogel.

Jong GA Eagles-Jong PEC Zwolle 2-1 (0-0). 49. Norichio Nieveld 1-0, 70. Anass Achahbar 1-1, 89. Leon de Kogel 2-1.

PEC Zwolle: Hauptmeijer; Kvida, Van de Pavert, Sandler, Ten Have; Mastour (76. Dabaghian), Israelsson, Marinus, Van Wijnen (60. Hebling); Achahbar, Witteveen.