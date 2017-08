Beltrame kan tegen Al-Jazira debuteren voor Go Ahead

De aftrap wordt om 19.00 uur verricht in de Adelaarshorst. De Italiaanse middenvelder sloot anderhalve week geleden aan op het trainingsveld in Terwolde, nadat hij in Turijn de revalidatie van zijn meniscusblessure had afgewerkt. Hij is fit genoeg om zijn debuut te kunnen maken tegen de ploeg van trainer Henk ten Cate.