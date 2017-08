Burgemeester Voorst haalt streep door oefenduel Go Ahead Eagles-Almere City FC

Burgemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst heeft op aanraden van de politie een streep gehaald door de oefenwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Almere City FC, die op vrijdagavond 11 augustus (19.00 uur) gepland stond in Terwolde.

De reden is dat er sterke aanwijzingen zijn dat er harde kernleden van beide clubs voor onrust zouden zorgen. Hierdoor was de veiligheid niet gewaarborgd.

,,Via de politie zijn signalen binnengekomen waardoor de veiligheid rond de wedstrijd in het geding kwam. Daarom ben ik tot dit besluit gekomen”, verklaart burgemeester Penninx. ,,Er is gezocht naar een vervangende tegenstander, maar die is niet gevonden. Er wordt dus, hoe spijtig ook, op 11 augustus geen wedstrijd gespeeld in Terwolde.”

Gesloten deuren

Er wordt onderzocht of de wedstrijd alsnog kan worden gespeeld achter gesloten deuren, in de Adelaarshorst of in Almere. ,,Maar dat is op dit moment nog niet duidelijk”, zegt Go Ahead-voorzitter Edwin Lugt.