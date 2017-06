Crowley en De Kogel missen laatste competitieduel Go Ahead Eagles

Crowley kreeg deze week een tik op zijn voet en trainer Robert Maaskant koesterde vrijdag nog de hoop dat de kleine schaduwspits het duel met Sparta zou halen. Crowley is vandaag niet fit genoeg bevonden. Dat geldt ook voor Leon de Kogel. De interim-coach had een basisplaats in petto voor de spits, maar De Kogel moet het thuisduel met Sparta laten schieten vanwege een achillespeesblessure. Ludcinio Marengo is door de trainer niet opgenomen in de wedstrijdselectie.