Crowley: ‘Het wordt heel lastig’

Daniel Crowley ziet degradatie naderen met Go Ahead Eagles. Tegen Heracles ging het opnieuw mis voor de hekkensluiter (1-4) en daar had de arbitrage volgens de Engelse huurling een groot aandeel in.

,,De beslissingen van de scheidsrechter hebben ons genekt”, zegt Crowley. ,,Wij moesten een penalty krijgen, want hun speler nam de bal aan met zijn arm. Aan de andere kant krijgt Ella (Manu, red.) de penalty en rode kaart tegen. Ik stond er bovenop. Dat was nooit een penalty. We kregen niets mee van die man.”

Crowley zag hoe Go Ahead Eagles vervolgens al snel een verloren wedstrijd speelde. Zijn fraaie treffer kon Heracles niet verontrusten. ,,Zij scoren daarna nog twee goals. Vervolgens beginnen wij goed te voetballen en gingen we steeds meer vooruit. We scoorden en probeerden het ze nog lastig te maken. Na de 4-1 zat dat er niet meer in.”

Na de twee dikke nederlaag op een rij heeft Go Ahead handhaving niet meer in eigen hand, weet Crowley. ,,We moeten nu niet aan degradatie denken maar ons focussen op winnen. Hopelijk krijgen we het geluk dan nog een beetje mee en zijn we in staat om ons te handhaven. Het wordt heel lastig. Het enige wat we kunnen doen is de supporters beloven dat we er alles aan zullen doen.”