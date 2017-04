De Vroome brengt woeste GAE-fans tot bedaren

Hans de Vroome heeft in een blog op de website van Go Ahead Eagles opheldering verschaft over het vertrek van Robert Maaskant in 2003 naar RBC. Club en grootaandeelhouder zagen zich daartoe genoodzaakt omdat een deel van de achterban haar woede over de terugkeer van de 48-jarige oefenmeester niet onder stoelen of banken stak. ,,Zijn vertrek zorgde voor financiële verlichting bij de club", stelt De Vroome.

Supporters reageerden vol onbegrip toen duidelijk werd dat Go Ahead Eagles voor de opvolging van de woensdag op non-actief gestelde Hans de Koning was uitgekomen bij Maaskant. De woede richtte zich vooral tot de clubleiding, die in zee zou zijn gegaan met iemand de club vijftien jaar geleden nog in de steek gelaten zou hebben voor RBC.

Genuanceerder

Volgens de oud-voorzitter, die Go Ahead destijds van de financiële ondergang redde, ligt de situatie genuanceerder. ,,De club was op sterven na dood.", legt De Vroome uit. ,,Op dat moment kwam RBC met aanhoudende verzoeken om met Maaskant te mogen praten. Ik was inmiddels samen met andere mensen bezig met het herstellen van de financiële malaise. We besloten RBC toestemming te geven om met Robert in gesprek te gaan. Immers, een vertrek zorgde voor financiële verlichting bij de club."

Geen minuut te verliezen