Debutantenbal bij seizoensouverture Go Ahead Eagles

Met een volledig opgefriste en vernieuwde selectie moet Go Ahead Eagles vrijdagavond (20.00 uur) in Maastricht het seizoen in de Jupiler League van een goede start voorzien. De basisformatie van trainer Leon Vlemmings telt tegen MVV maar liefst zes debutanten.

,,Iedereen weet dat we bij Go Ahead moeten bouwen aan een nieuw elftal. Maar het gaat beginnen, vanaf nu zijn er geen excuses meer. We moeten er klaar voor zijn’’, zegt de oefenmeester, die zelf eveneens zijn vuurdoop beleeft als hoofdcoach van de Deventer voetbaltrots.

Surprises

Quote GA Eagles mag nooit vijf tegendoelpunten krijgen in een wedstrijd Leon Vlemmings Veel verrassingen heeft Vlemmings vrijdag niet in petto. Op de trainingen was eigenlijk de hele week al wel duidelijk hoe Go Ahead Eagles in De Geusselt gaat spelen. Hoe graag Vlemmings het ook anders zou zien, de keuzes zijn op dit moment niet reuze in Deventer. Vooral defensief is het voor de technische staf knutselen en zoeken naar de juiste afstemming. De schorsing van Xandro Schenk en blessures van linksback La’Vere Corbin-Ong en centrumverdediger Lum Rexhepi maken de achterhoede tot het grootste zorgenkindje. ,,Ik praat nooit over afwezigen, we doen het met de spelers die we wel hebben’’, berust Vlemmings, die ook Orhan Dzepar nog buiten de wedstrijdselectie houdt. ,,Daar heb ik vertrouwen in en ben ik ervan overtuigd dat we MVV kunnen verslaan.’’

Defensie

En dus vormen de meeste recente aanwinst Rick Ketting en Brem Soumaoro het centrum van de ploeg voor keeper Sonny Stevens. De flanken zijn voor de Joey’s Suk en Groenbast. Op het middenveld is de teruggekeerde Sjoerd Overgoor de veldmaarschalk met drie debutanten aan zijn zijde. De frontlinie is voor de tweemansaanval Sam Hendriks en Leon de Kogel.

Na de moeizame voorbereiding op het seizoen is Go Ahead toe aan de start van de competitie, benadrukt Vlemmings. ,,Nee, ik had niet het gevoel dat de spelers gespannen zijn. Wel is de beleving deze week wat anders. Je merkt toch dat iedereen snakt naar die eerste wedstrijd. Of we er helemaal klaar voor zijn moet morgen blijken. Al ben je in mijn optiek nooit helemaal klaar. In een seizoen gebeuren veel dingen en daar moet je op anticiperen.’’

Lessen

De trainer is overtuigd van de kwaliteiten van zijn troepen, ondanks de 5-1 zeperd in de generale van vorige week tegen Almere City. ,,Dat was niet goed, simpel’’, aldus Vlemmings. ,,GA Eagles mag nooit vijf tegendoelpunten krijgen in een wedstrijd. Maar we hebben er ook onze lessen uit getrokken en daar op de training gebruik van gemaakt.’’ Maandag haalde Vlemmings de zweep over zijn manschappen in zware fysieke sessies. Verdediger Rick Ketting moest even slikken. ,,Ik ben zelden zo kapot gegaan als maandag. Eén tegen één duels, steeds maar weer in allerlei varianten. Heftig.’’

De verdediger weet na een week in Deventer wel dat er wat mogelijk is met de huidige spelersgroep. ,,Voetballen kunnen de meesten wel.’’ Vlemmings hoort het tevreden aan. ,,IK heb de afgelopen 6,5 week een gedreven team gezien, die zich zeker heeft ontwikkelt. Tegen MVV zullen we zien wat het waard is.’'