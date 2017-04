Decheiver stopt bij Go Ahead Eagles als assistent-trainer

,,Dat heeft er ook mee te maken dat ik vooralsnog niet ben toegelaten voor de cursus coach betaald voetbal", laat de 46-jarige Decheiver weten. ,,Die intentie was er namelijk toen ik anderhalf jaar geleden begon als assistent-trainer bij Go Ahead Eagles. Daar moet ik te lang op wachten en ik vermoed dat dat er ook niet meer van gaat komen."

Decheiver werd in 2014 aangesteld als coach van de A-jeugd van Go Ahead Eagles. Nog geen jaar later werd hij ook doorgeschoven als assistent van Dennis Demmers. Die functie bleef de Deventenaar na de komst van trainer Hans de Koning combineren met het trainen van de A1. De voorbije dagen nam Decheiver samen met Michel Boerebach de honneurs waar van de op non-actief gestelde De Koning. De voormalige spits was als speler ook in twee periodes actief in de Adelaarshorst.