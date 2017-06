Degradatie en toekomst Go Ahead Eagles onder de loep

In het supportershome van Go Ahead Eagles werden de nieuwe hoofdtrainer, Leon Vlemmings, en technisch manager Dennis Bekking dinsdagavond ten overstaan van zo’n 200 belangstellenden aan de tand gevoeld.

Met een presentatie, voortvloeiend uit het technisch beleidsplan Where tradition meets future, legde Bekking op de supportersavond uit hoe Go Ahead de komende jaren selectie en staf wil gaan smeden om de club ‘zo snel mogelijk’ en voor langere tijd in de eredivisie te krijgen.

Tijdens de afsluitende vragenronde, gericht aan Bekking, Vlemmings en voorzitter Edwin Lugt, ging het onder andere over de doelstelling voor komend jaar, over de lessen die geleerd moeten worden uit het desastreus verlopen afgelopen seizoen, en over de invulling van de selectie.

De meest gevatte vraag vanuit de supporters, aan Bekking: ,,Je hebt steeds geroepen dat de selectie eredivisiewaardig was. Hoe kan het dan dat we tóch degraderen?” Bekking: ,,De samenwerking van staf en spelersgroep heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Ik ben de eerste om te erkennen dat ik ook fouten heb gemaakt, en ze vermoedelijk zal blijven maken. Maar ik denk nog steeds dat we voldoende kwaliteit in de groep hadden. En met mij gelukkig anderen.”

Zorgen

In de vragenronde werden er diverse zorgen geuit door de aanwezige supporters. Allereerst door Jannie Kamphuis, fan van het eerste uur. ,,’Ik bun mie wezenloos geschrokk’n’”, zei de Hellendoornse, met haar kenmerkende accent. ,,Sonny Stevens, de nieuwe doelman, gaat-ie niet weer last krieg’n van knieklachten?”

,,We weten dat Sonny een blessureverleden heeft”, bekende Bekking. ,,Maar we weten ook dat hij met zijn kwaliteiten eigenlijk in de subtop, zo niet de top van de eredivisie thuishoort, mits hij fit is. We hebben ons medisch goed laten voorlichten en zijn tot de conclusie gekomen dat we geen extra risico lopen door hem te contracteren.”

Bekking ging ook in op de samenstelling van de selectie voor komend seizoen. Daarin werd duidelijk dat Go Ahead met een selectie van achttien veldspelers en twee keepers gaat werken in de Jupiler League. Orhan Dzepar, die het afgelopen seizoen gehuurd werd aan Telstar, keert terug in Deventer. Of dat ook geldt voor Henrik Ojamaa is nog niet duidelijk. De aanvaller uit Estland bivakkeerde dit jaar bij Dundee FC en heeft nog een contract voor één seizoen bij Go Ahead. ,,Ik kan nog niet zeggen of Henrik terugkomt. We zijn daarover nog met hem en zijn zaakwaarnemer in gesprek.”

Een supporter vroeg wanneer hij de selectie rond denkt te hebben. ,,Toch niet pas op 30 augustus?”, klonk het op verontrustende toon. ,,Ik hoop juist van wel”, gaf Bekking aan. ,,Bepaalde spelers komen namelijk pas vrij aan het eind van een transferwindow. Dat zijn ook momenten waarop wij toe moeten slaan.”



Salarishuis

Eveneens kwam naar voren dat de club verder gaat bouwen aan het salarishuis, zodat ook de spelers uit het beloftenteam financieel gezien meer perspectief krijgen. Met als uiteindelijke doel de doorstroom naar de eerste selectie te bevorderen. Dennis Hettinga, Patrick Maneschijn, Givan Werkhoven, Mark Spenkelink en Thijs Dekker kregen onlangs al te horen dat ze in aanmerking komen voor een bescheiden salaris.

Breuk met Fysiotherapeut

Bekking werd door een supporter nog ter verantwoording geroepen over Coen Geers. Waarom neemt de clubleiding na jaren trouwe dienst afscheid van de fysiotherapeut? ,,Medisch gaat er inderdaad het een en ander veranderen”, bevestigde Bekking de breuk met Geers, die in het bezit was van een aflopend contract. ,,We willen het op een aantal gebieden anders gaan doen, waaronder dus op medisch vlak. Dat neemt niet weg dat Coen een absolute vakman is en we streven ernaar om goed afscheid te nemen van mensen die veel voor de club betekend hebben.”

Type trainer

Bij Leon Vlemmings, die wat minder vragen op zich kreeg afgevuurd dan Bekking, werd onder meer gepolst wat voor type trainer hij is. Wat stelt hij voorop: hard werken of technisch verzorgd voetbal? ,,Winnen, dat stel ik voorop”, antwoordde de nieuwe hoofdtrainer handig. Hij weet wat er in de Adelaarshorst gevraagd wordt. ,,Als wij afwachtend voetbal spelen, krijgen we jullie niet mee.”

Doelstelling