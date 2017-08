Dit is de psycholoog van GA Eagles

Mochten de voetballers van Go Ahead Eagles dit seizoen voer worden voor psychologen, dan is redding in geestelijke nood nabij. Rick Ketting is door de Deventer club weliswaar gehaald om de defensie verder te stutten, de gewezen Spartaan is een man die verder kijkt dan het veld.

De universitair student psychologie is een man met een diepere laag. ,,Ik geniet van de voetbalwereld, de sport staat op één voor mij, maar er is meer in het leven. Het is lekker om je aandacht soms ergens anders op te richten dan voetbal alleen. Ik duik daarom graag in de studieboeken.’’

Mentale aspect

Een toekomst als sportpsycholoog, het kan maar zo het volgende couplet zijn in het levenswerk van Ketting. Pas 21 jaar, maar pratend als een routinier stapt de fysiek sterke defenseur door de Adelaarshorst. ,,Het mentale aspect in de sport is heel belangrijk’’, stelt Ketting. ,,Fysiek kun je nog zo sterk zijn en technisch goed, als het in je hoofd niet goed zit heb je een probleem. Vorige week heb ik met veel interesse naar het WK atletiek gekeken. De prestaties van die gasten, maar vooral hun achtergronden én de arbeid die er wordt geleverd in de jaren voor zo’n WK vind ik prachtig. Atleten zijn mentaal volledig in balans.’’

Kentering

Ketting zegt het niet hardop, maar de voetbalsport heeft nog een wereld te winnen. Al is de kentering zichtbaar. ,,Niet voor niets werken steeds meer clubs in het betaalde voetbal met een sportpsycholoog of prestatiemanager. Er zijn spelers die er niet in geloven, dat mag. Een sportpsycholoog is niet heilig en laat je niet opeens de sterren van de hemel spelen, maar het kan wel net die paar procent extra betekenen.’’

Quote Ik wil voor rust zorgen achterin. Het viel me hier meteen op dat het stil was op het veld Rick Ketting Ketting weet er alles van. Het talent stapte sinds zijn tiende, toen hij door Sparta werd weggeplukt bij de pupillen van VV Nieuwerkerk, lachend door het Kasteel. Twee jaar lang was Ketting het onbetwiste slot op de Rotterdamse veste, speelde 45 duels en belandde met Sparta in de eredivisie, waar Ketting op een zijspoor belandde. ,,Ik heb afgelopen seizoen twee serieuze potjes mee gedaan bij Sparta. Ik was erbij toen we in de beker wonnen van PSV, dat speelde met al zijn sterren. Het feest na die wedstrijd benaderde het kampioenschapsgevoel. Geweldig, maar het was te weinig om als voetballer echt trots op te zijn.’’

Revanche

In mei liet Sparta Ketting al weten dat hij – ondanks een doorlopend contract - mocht uitkijken naar een nieuwe club. Die kwam er vorige week met Go Ahead Eagles. ,,Het voelde als een bevrijding. Ik wilde weer lekker elke week voetballen. Nee, ik ben niet rancuneus richting Sparta of Pastoor. Hij zag het niet in me zitten. Dat kan, al vond ik het wel mooi dat hij me afgelopen dinsdag direct belde toen ik mijn contract tekende bij GA Eagles. ‘Ik hoop dat ik het verkeerd heb gezien met jou’, zei Pastoor. Het is aan mij om dat in Deventer te laten zien.’’

Stil