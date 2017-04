Duits: "Het is geen schande defensief te spelen"

Over het nieuwe, verdedigende strijdplan:

,,De nieuwe trainer kiest voor een duidelijk spelsysteem. Daar hebben we elke dag en elke training aandacht aan besteed. Wij willen nu zorgen dat de organisatie prima staat zodat we met de drie voorsten, die veel vrijheid hebben, kunnen toeslaan. Hierin kunnen we alleen nog maar groeien. In de eerste helft tegen FC Twente waren we alleen niet fel genoeg. Na rust deden we het veel beter. Dit is denk ik wel de manier waarop wij moeten gaan spelen. Het is geen schande om verdedigend te spelen. We staan onderin en we moeten kijken hoe we de punten halen. Hierin kunnen we alleen nog maar groeien.”

Over het effect van de trainerswissel De Koning-Maaskant:

,,Ik liep weg met Hans, laat ik dat voorop stellen. Ik heb hem altijd gesteund en dat zal ik blijven doen. Maar je voelt wel dat er een frisse wind is gekomen. Dat zag je ook op de training. Het was ontzettend ontzettend scherp en doelgericht. Dat is wel een verschilletje met de laatste weken. Zoiets sluipt erin. Die duidelijkheid is prettig voor ons allemaal. Dat heeft tegen Twente mooi gewerkt. Iedereen moet het nu ook uitvoeren anders leggen we het alsnog af.”

Over het drukke programma met drie wedstrijden in zes dagen:

,,De sfeer was niet al te uitbundig in de kleedkamer. Het leek wel of iedereen besefte dat de focus meteen naar Feyenoord moet, omdat we daar over drie dagen al tegen spelen. Weer drie dagen later komt Heracles. We moeten door de drie wedstrijden in zes dagen snel schakelen. Ik voel me nu aardig. Ik voel me goed, de knie voelt ook goed. Zou niet weten waarom ik tegen Feyenoord niet zou kunnen spelen eigenlijk. Ik ga het in ieder geval proberen.”

Over de degradatiestrijd: