E-divisie: Tweede punt voor Ian ter Schuur en GAE

Het online gevecht tussen de twee Overijsselse clubs betrof een waar degradatiegevecht. Go Ahead staat laatste in de competitie met online FIFA-spelers en FC Twente bezet met drie punten de zeventiende plek. Ter Schuur leek in de tweede helft af te stevenen op zijn tiende nederlaag, maar Hristo Stoitchkov pegelde vijf minuten voor het eind de gelijkmaker binnen.

,,De hele competitie al gaat geen schot er van binnen de zestien in. Ik dacht laat ik het maar eens van dertig meter proberen en hij jaagt de bal er gewoon in", legde de opgeluchte e-sporter van Go Ahead na het gelijkspel uit. ,,Als ik deze had verloren, had ik stijf onderaan gestaan. Nu hou ik zicht op plek zeventien."