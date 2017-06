Eerste contract lonkt voor vijftal van Jong Go Ahead

Go Ahead Eagles bouwt verder aan een salarishuis, ook om de beloften in de toekomst meer perspectief te kunnen bieden. In de laatste competitiewedstrijd, thuis tegen Sparta (1-3), maakten Maneschijn en Werkhoven hun debuut in de hoofdmacht. Naast beide aanvallers wil de club ook doelman Mark Spenkelink, verdediger Dennis Hettinga en middenvelder Thijs Dekker langer behouden. Voor hen ligt een eerste contract met een bescheiden salaris in het verschiet. De verwachting is dat het vijftal spoedig een krabbel zet.