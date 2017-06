GA Eagles oefent opnieuw tegen Ten Cate

Go Ahead Eagles bereidt zich met oefenduels tegen Excelsior, Westerlo en Al Jazira voor op de rentree in de Jupiler League, op 18 augustus. De Open Dag van de club uit Deventer heeft plaats op 5 augustus in De Adelaarshorst.

Op 5 juli hervat Go Ahead de eerste training in Terwolde. De eerste weken van de voorbereiding hebben plaats op het complex SV Terwolde. Op 8 juli is de vijfdeklasser ook de eerste oefenpartner van de Eagles. Op dinsdag 11 juli speelt de eerstedivisionist een vriendschappelijke wedstrijd tegen Voorwaarts Twello. In Heeten neemt Go Ahead het op zaterdag 15 juli op tegen het Sallands streekteam.

Ten Cate

Go Ahead oefent in het tweede deel van de voorbereiding tegen eredivisionist Excelsior op 22 juli. Een week later is het Belgische Westerlo in Terwolde de tegenstander. Op 4 augustus staat het oefenduel met Al Jazira, dat wordt getraind door voormalig Go Ahead-coach Henk ten Cate, op het programma. De kampioen uit de Verenigde Arabische Emiraten belegt net als vorig seizoen een trainingskamp in Nederland.

Open Dag