GA Eagles opent seizoen in Maastricht

Een week later, op vrijdag 25 augustus, staat de eerste wedstrijd in de Adelaarshorst op het programma en meteen een fraaie. Het eveneens uit de eredivisie gedegradeerde NEC is dan opponent. Op 1 september speelt GA Eagles uit bij Helmond Sport, waarna op 8 september Volendam gast is in Deventer. Het eerste beladen treffen met De Graafschap staat in Doetinchem op de rol: op zondag 15 oktober.