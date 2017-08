GA Eagles verlost van 'wilde gans' Ojamaa

Wilde gans

,,Voor alle partijen was het beter geweest als Henrik een andere club had gevonden, maar daar wilden we van beide kanten niet meer op wachten”, licht Dennis Bekking toe. De technisch manager contracteerde Ojamaa vorig jaar met het idee dat het goed kan zijn voor een elftal om er een ‘wilde gans’ bij te hebben. ,,Een apart type, dat wat teweeg brengt. We hebben genoeg beelden van hem bekeken, maar het heeft helaas niet zo uitgepakt als we hadden gehoopt. Al snel is gebleken dat Henrik voor ons geen versterking is.”