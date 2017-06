GAE-aanwinst Hölscher kijkt uit naar 'nieuwe periode in loopbaan'

Hölscher maakte toen de overstap vanuit de jeugdopleiding van Schalke '04. Drie jaar later debuteerde hij onder Steve McClaren bij FC Twente. Hölscher kwam de afgelopen vijf seizoen 36 keer uit voor de hoofdmacht, maar het afgelopen jaar speelde hij zijn wedstrijden vooral voor het beloftenteam van de club. ,,Komend jaar ga ik er alles aan doen om van waarde te zijn in het team van Go Ahead Eagles. In de Jupiler League moeten we proberen uit de startblokken te schieten en met de steun van de fans meedoen om de bovenste plaatsen", aldus Hölscher.

Ontwikkeling

Dennis Bekking maakte Hölscher in zijn tijd als Hoofd Opleiding van Twente in Enschede al mee. De technisch manager van Go Ahead Eagles omschrijft hem als 'een atletische en dynamische middenvelder met scorend vermogen'. ,,Tim is bovendien op een leeftijd dat hij nog volop in ontwikkeling is als voetballer. Om die ontwikkeling te bespoedigen is het belangrijk veel te spelen. Bij FC Twente heeft hij dit seizoen minder in de hoofdmacht gespeeld dan de seizoenen ervoor. Het tekent zijn wil, ambitie en doorzettingsvermogen dat hij deze stap nu zet om samen met Go Ahead Eagles de weg omhoog in te zetten.”