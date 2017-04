GAE halve eeuw zonder thuiszege op Heracles in eredivisie

Op 24 april van dat jaar bezorgde Wietze Veenstra Go Ahead met twee treffers een 2-0 zege. Van de andere vijf voorgaande ontmoetingen in eredivisieverband eindigden er drie in een gelijkspel. Twee keer was Heracles de sterkste in de Adelaarshorst. In de laatste editie, op 2 november 2014, begon de thuisploeg sterk met een goal van spits Marnix Kolder. Deniz Türüç kreeg in de eerste helft rood, waarna Heracles na rust door een hattrick van Bryan Linssen de derby naar zich toe trok.