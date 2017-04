GAE is international Antonia nog een week kwijt

Antonia vertrok maandag, een dag na de verloren IJsselderby, naar Curaçao. In het oefenduel met El Salvador begon hij in de basis. Bondscoach Remko Bincentini verving de rechtsbuiten van Go Ahead Eagles na zeventig minuten voor Elson Hooi. Curaçao kwam op voorsprong via Felitciano Zschusschen, maar zag El Salvador in blessuretijd langszij komen. De vriendschappelijke wedstrijd eindigde zodoende gelijk: 1-1.